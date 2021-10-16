Gökçe Bahadır'ın son zamanlarda yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Sevilen oyuncunun Nişantaşı’nda sevgilisi ile el ele görüntülerinin basına yansımasıyla gözler Emir Ersoy’a çevrildi. Peki Emir Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gökçe Bahadır’ın sevgilisi Emir Ersoy ne iş yapıyor? İşte Emir Ersoy biyografisi...

EMİR ERSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

14 Ekim 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, eğitim yılları sırasında babasına sahnede eşlik etmesiyle profesyonel anlamda müzik hayatına adım atmaya başladı.

EMİR ERSOY NE İŞ YAPIYOR?

Emir Ersoy 1997 yılının sonu itibariyle babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile 3 senelik çalışma ile Küçük Bir Öykü adlı albümünün aranjörlüğünü yaptı.

1998 yılında Cüneyt Akgün ile birlikte Mojito adlı latin-jazz grubunu kurdu ve konserler verdi. 2004’te Brezilya'dan Türkiye'ye gelen perküsyon topluluğu Banda Iyabas ve Brezilyalı şarkıcı Mariane Cidreira Reis ile konser performanslarını ve stüdyo kayıtlarını içeren birlikteliği oldu. Emir Ersoy, latin-jazz üzerine çalışmalarını sürdürdüğü yıllar boyunca aralarında Tarkan, Bengü, Alpay, Cüneyt Akgün, Metin Ersoy, Burcu Güneş, Keremcem, Tuğba Özerk, Gülşen, Sibel Tüzün, Vedat Sakman ve Saad Chemmari gibi isimler ve ekipleri ile sahne çalışmalarına devam etti.

Emir Ersoy, 2007 yılında Almanya'da yaşayan Fas asıllı şarkıcı Saad Chemmari'nin Sahar, Cüneyt Akgün'ün Koyu ve Gülcan Altan'ın Gülümser adlı albümlerinin aranjörlüğünü yaptı. Cuban Portrait adını verdiği latin-jazz tarzındaki ilk albümünün kayıtlarını da 2008 yılında tamamladı. Emir Ersoy, 2008 yılında Akın Eldes'in Aara Taksim ve İlkin Deniz'in Good Fellas adlı albümlerinin miks ve mastering lerini yaptı.

Türkiye'nin ilk latin-caz albümü özelliğine sahip Cuban Portrait isimli albümü Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya çıktı. Aynı yıl Türk Metal grubu Sexen'in klavye düzenlemelerini, miks ve mastering lerini de üstlendi. Bununla birlikte salsa orkestrası projesi olan Projecto Cubano ile sahne almaya devam etti.

Emi Ersoy'un, 2010 yılında Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Metin Ersoy, Funda Arar, Yaşar, Ayça Varlıer, Kubat, Deniz Seki, Emre Altuğ ve Tuğba Özerk gibi isimlerle birlikte oluşturduğu ve gelirini Barınak Gönüllüleri Derneği'ne bağışlayarak, sokak hayvanlarına katkıda bulunduğu 10 Şarkı 10 Şarkıcı ile Yaşama Bir Şans Ver albümü yine Soulfulworks Records etiketiyle piyasaya çıkı. 29 Aralık 2010 tarihinde Türkiye'deki ilk Senfonik Salsa konserini verdi.