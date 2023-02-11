Emir Faccioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Faccioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Faccioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Faccioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Faccioli 5 Ağu 1989 tarihinde Margarita şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emir Saúl Faccioli şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Faccioli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Faccioli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emir Faccioli'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emir Faccioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emir Faccioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emir Faccioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Faccioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Lanús

1 Temmuz 2010 yılında Frosinone

1 Aralık 2010 yılında Lanús

1 Ocak 2011 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2011 yılında Lanús

1 Temmuz 2011 yılında Olimpo

30 Haziran 2012 yılında Lanús

1 Ağu 2012 yılında CA Colón

30 Haziran 2013 yılında Lanús

11 Temmuz 2013 yılında Defensa

1 Ocak 2016 yılında CA Unión

30 Haziran 2016 yılında Defensa

4 Ağu 2016 yılında All Boys

3 Temmuz 2018 yılında Brown Adrogué

3 Eylül 2019 yılında Gimnasia (J)

20 Ağu 2020 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Emir Faccioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Faccioli şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.