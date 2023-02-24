Emir Goga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Goga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Goga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Goga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Goga 22 Haziran 2004 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Goga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Goga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Goga'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Goga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Goga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Goga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Goga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK MDK U19

1 Mart 2022 yılında Rud. Kakanj U19

6 Ağustos 2022 yılında Mladost Kakanj

Emir Goga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Goga şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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