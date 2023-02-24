Emir Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Halilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Halilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Halilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Halilovic 4 Kasım 1989 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emir Halilović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Halilovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Emir Halilovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Halilovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Emir Halilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Halilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Halilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Halilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Zvijezda G.

17 Eylül 2012 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2013 yılında SK Prevysov

25 Ekim 2013 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2015 yılında Spartak Trnava

26 Ağustos 2017 yılında Blau Weiss Linz

15 Ocak 2018 yılında FK Sarajevo

4 Temmuz 2019 yılında Spartak Trnava

7 Ocak 2020 yılında Boluspor

9 Eylül 2020 yılında Bandırmaspor

28 Temmuz 2021 yılında Zalaegerszeg

1 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

Emir Halilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Halilovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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