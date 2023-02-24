Emir Hodzurda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Hodzurda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emir Hodzurda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emir Hodzurda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emir Hodzurda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Hodzurda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emir Hodzurda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Hodzurda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Hodzurda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Hodzurda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Hodzurda 12 Kasım 1990 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emir Hodžurda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Hodzurda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Emir Hodzurda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Emir Hodzurda'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Hodzurda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Hodzurda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Emir Hodzurda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Hodzurda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Otelul Galati

1 Eylül 2010 yılında FK Famos

1 Ocak 2012 yılında Bosna Visoko

1 Ocak 2013 yılında NK Aluminij

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2014 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2015 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2016 yılında NK Vitez

12 Temmuz 2017 yılında Radnik Bijelj.

15 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

20 Ocak 2020 yılında Igman Konjic

10 Eylül 2021 yılında Mladost Kakanj

Emir Hodzurda kimdir

Emir Hodzurda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Hodzurda şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Emir Hodzurda nereli

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