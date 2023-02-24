Emir Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Jusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Jusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Jusic 13 Haziran 1986 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emir Jusić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Jusic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Jusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Emir Jusic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Jusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Jusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Jusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Jusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FK Rudar Kakanj

30 Haziran 2009 yılında Celik Zenica

1 Ağustos 2009 yılında FK Buducnost

30 Haziran 2010 yılında Celik Zenica

8 Temmuz 2014 yılında Akzhayik

23 Şubat 2015 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2017 yılında FK Olimpik

8 Ağustos 2019 yılında Sloboda Tuzla

Emir Jusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Jusic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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