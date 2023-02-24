Emir Karicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Karicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Karicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Karicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Karicic 2 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emir Karičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Karicic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Karicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına - tarihinde katılmıştır. Emir Karicic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Karicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Karicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Karicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Karicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Karicic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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