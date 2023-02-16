Emir Ozbay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Ozbay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Ozbay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Ozbay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Ozbay 2 Şubat 1995 tarihinde Afyonkarahisar şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Ozbay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Ozbay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emir Ozbay'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Ozbay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Ozbay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Ozbay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Ozbay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2012 yılında Ankaragücü U21

16 Ocak 2014 yılında Ankaragücü

17 Ocak 2014 yılında Orhangazispor

30 Haziran 2014 yılında Ankaragücü

28 Ağu 2015 yılında 1920 Maraş Spor

13 Ocak 2016 yılında Ankaragücü

15 Ocak 2016 yılında Gölbaşıspor

30 Haziran 2016 yılında Ankaragücü

23 Eylül 2016 yılında Hisar Belediye

6 Ocak 2017 yılında 1960 Silopi

29 Eylül 2017 yılında Mardin 47

12 Ocak 2018 yılında Kuşadasıspor

5 Ekim 2018 yılında Mut İdman Yurdu

12 Eylül 2019 yılında İzmirspor

17 Ocak 2020 yılında Oğuzhanspor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2021 yılında Muş Belediye

29 Eylül 2022 yılında Araban Belediye

13 Ocak 2023 yılında M.Arguvan SK

Emir Ozbay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Ozbay şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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