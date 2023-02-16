Emir Pekdikmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Pekdikmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Pekdikmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Pekdikmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Pekdikmen 20 Ocak 2003 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Emir Pekdikmen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Pekdikmen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Pekdikmen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Pekdikmen'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emir Pekdikmen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emir.pekdikmen/

Emir Pekdikmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Pekdikmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emir Pekdikmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Pekdikmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Turgutluspor

Emir Pekdikmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Pekdikmen şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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