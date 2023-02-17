Emir Saitoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Saitoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Saitoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Saitoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Saitoski 8 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovenya,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Емир Саитоски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Saitoski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Emir Saitoski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Saitoski'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Emir Saitoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Saitoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Saitoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Saitoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

Emir Saitoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Saitoski şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Emir Saitoski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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