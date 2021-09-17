Emir Sarıgül'le aşk yaşayan Buket Aydın'dan canlı yayında aldatılma itirafı! İhaneti bütün detaylarıyla anlattı!

Ünlü haber spikeri Buket Aydın, TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Aydın aldatıldığını açıkladı.

"MUTLAKA BENİM ÖNÜME DÜŞER"

Sunucuların "Hiç ihanete uğradın mı?" sorusunu yanıtlayan Buket Aydın "İhaneti yaşadım... Sinirlendim, üzüldüm ama şey oluyor bir süre sonra bir şey ifade etmiyor. Ben bir şeylerin acısıyla yaşayan bir insan değilim. Çabuk unuturum, kin tutmam. Herkes kendine yapar. İhanet ilk aşamada şok edici oluyor. Özellikle araştırmam... Mutlaka benim önüme düşer bu konular." dedi.

"SIKINTIYI HEP İHANET EDEN ÇEKER"

İhaneti mesajla yakaladığını söyleyen Aydın, hayatındaki kişinin telefonunu asla karıştırmadığını söyleyerek, "Telefon bir yerde duruyordu, ışığı yanınca kafamı çevirip gördüm. Biraz üzerine gidince konu ortaya çıktı. Yapan kendisine yapar. Sonunda kendisi üzülür. İhanet günün sonunda ona yük olur. Ona dert olur, ona sıkıntı olur... İlk başta öyleymiş gibi görünmez ama sıkıntıyı hep ihanet eden çeker..." açıklamasında bulundu.

"O SÜREÇTE NELER YAŞADIM..."

Buket Aydın, boşandıktan sonra ihanet iddialarının onu çok üzdüğünü belirterek asla böyle bir şeyi kabul etmediğini dile getirdi. Aydın, "Bu ne bana yakışır ne de bunu karşı tarafa yaparım. Ben böyle olacağını açıkçası bekliyordum. Bu haberlerin çıkmasına da hiç şaşırmadım. Bir kurumda işe başlamıştım. İnsanların bana negatif bir yaklaşımı oldu. 'Neden o orada, biz orada değilizcilerin alttan köpürtmeleriyle sürekli bir kara propaganda halinde bana saldırdılar. Sürekli negatif senaryolar önüme konmuştu. Herkesi Allah'a havale ediyorum. O süreçte neler yaşadım... Sadece evlenme-boşanma, ilişkiler konusunda değil" dedi.