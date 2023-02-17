Emir Tombul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Tombul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Tombul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Tombul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Tombul 4 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Emir Can Tombul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Tombul Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Emir Tombul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 15 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Tombul'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Tombul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Tombul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Tombul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Tombul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında Lommel SK U21

31 Ocak 2020 yılında Guimarães B

26 Nisan 2021 yılında Lommel SK U21

27 Nisan 2021 yılında NY Red Bulls II

25 Ocak 2022 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Kasım 2022 yılında SC YF Juventus

Emir Tombul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Tombul şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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