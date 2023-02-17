Emir Tombul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Tombul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emir Tombul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emir Tombul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emir Tombul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Tombul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Tombul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Tombul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Tombul 4 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Emir Can Tombul şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Tombul Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Emir Tombul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 15 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Tombul'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Tombulboyu ve yaşı kaç

Emir Tombul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Tombul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Emir Tombul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Tombul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında Lommel SK U21

31 Ocak 2020 yılında Guimarães B

26 Nisan 2021 yılında Lommel SK U21

27 Nisan 2021 yılında NY Red Bulls II

25 Ocak 2022 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

15 Kasım 2022 yılında SC YF Juventus

Emir Tombul kimdir

Emir Tombul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Tombul şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zürich, FC Red Star ZH, FC Oberrieden, FC Rapperswil-Jona, Grasshopper Club Zürich

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emir Tombul nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Marcel Kostenbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Kostenbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcel Kostenbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Kostenbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Espoir Niyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espoir Niyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Espoir Niyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espoir Niyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Knaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Knaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marco Knaller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Knaller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bijan Dalvand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bijan Dalvand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bijan Dalvand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bijan Dalvand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları