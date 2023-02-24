Emir Tukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Tukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Tukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Tukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Tukic 21 Nisan 1998 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Emir Tukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Tukic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Tukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Tukic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Tukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Tukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Tukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Tukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2015 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

2 Mart 2018 yılında FK Famos

30 Temmuz 2018 yılında Bosna Visoko

18 Şubat 2019 yılında Bosna Union

19 Temmuz 2019 yılında FK Olimpik

20 Temmuz 2020 yılında Igman Konjic

25 Şubat 2021 yılında FK Gorazde

11 Ağustos 2021 yılında Igman Konjic

11 Ağustos 2022 yılında FK Rudar Kakanj

30 Haziran 2023 yılında Igman Konjic

Emir Tukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Tukic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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