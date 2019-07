  Emir Uyar kimdir? kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor? | Adriana Lima'nın yeni sevgilisi

Bir otel zincirinin sahibi olan Emir Uyar, Adriana Lima ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Peki Emir Uyar kimdir? kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Haberimizde...

EMİR UYAR KİMDİR?

1982 yılında doğdu. Emir Uyar lise eğitimini İstanbul'da Alman Lisesi'nde tamamladı.2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, Emir Uyar babası Selim Uyar'ın yanında, Permak Makine'de işe başladı. Emir Uyar, Venedik'in en prestijli adası San Clemente Adası'nı 150 milyon euroya alan Permak Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Selim Uyar’ın oğludur.

Selim Uyar, 2019 yılı başında İtalya’da Como Gölü’nden 17 bin dönüm arazi alacağı ABD'li aktör George Clooney ve eşi Amal Clooney'e komşu olacağı haberleri ile gündeme gelmişti.

Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Emir Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor. Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı.

38 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima basketbolcu Marko Jaric, 2006 ile 2016 arasında evliydi. Ancak Jaric aldatınca boşandı. Metin Hara ile bir buçuk yıl süren birlikteliği de geçen yıl sona erdi.

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi.

1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York'a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren 1,78 m. boyundaki Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı. Ama Lima'nın asıl büyük çıkışı Dominik'li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square'deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.2000'de Guess?'in Costanoa Kampanyasında Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte yer aldı ve ardından Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG'nin reklam yıldızı oldu.

Harper's Bazaar, Elle gibi önemli dergilere kapak olmaya başlayan Lima, 1998'de Victoria's Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelmeyi başardı. Heidi Klum ve Gisele Bündchen'le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'deki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.2001'de Adriana Lima 8:47 dakkalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker'la birlikte oynadı. Ünlü bir adamın (Rourke) karısını (Lima) kıskanarak onu takip ettirmek için bir dedektif (Owen) tutmasıyla başlayan filmi Wong Kar-wai yönetti.2005'de sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen.com'un 'Top 99 Women' listesinde 1. sırada yer alırken, 2006'da 4. oldu.

Yine 2006'da Forbes.com'un 'En Çok Kazanan Ünlüler' (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.Geçmişte birçok ünlüyle birliktelikler yaşayan Lima, bir dönem Lenny Krawitz'le nişanlı kaldı fakat bu ilişki, 2003'de sona erdi. Yakın arkadaşları tarafında 'Leah' diye çağrılan, lakabıysa 'LimaBean' olan, kitap okumayı çok seven ve favori yazarı Gabriel Garcia Marquez olan Lima, oyunculuk ve fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek istiyor.

Lima doğduğu yer Salvador, Bahia'daki 'Caminhos da Luz' (Ways of Light) öksüzler yurdunda yaşayan yoksul çocukların bakımlarına ve binanın tamir masraflarına yardım ediyor. Portekizce, İspanyolca ve İngilizce konuşabilen Lima şuanda DNA Models Ajansıyla çalışıyor ve Meksika'da bir barı var.2009 yılında İstanbul'a gelip Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı.Adriana Lima, 14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan Sırp basketbolcu Marko Jarić ile ABD'de Wyoming'de sadece aile ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle evlendi. 15 Kasım 2009'da kızı Valentina Lima Jarić ve 12 Eylül 2012'de İkinci kızı Sienna Lima Jarić doğdu.