Emir Yargın evi sahneye dönüştürmenin ipuçlarını verdi

Bu yıl dijital formatla devam eden ve yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up için, Türkçe elektronik müziğin sevilen isimlerinden Emir Yargın hazırladığı video ile katılımcılar için evini sahneye dönüştürmenin ipuçlarını sıraladı.

7 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülecek Red Bull Warm Up, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Projeyle birlikte kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar arasından seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak. Türkçe elektronik müziğin sevilen isimlerinden, aynı zamanda birçok alternatif klibin yönetmenliğini üstlenen Emir Yargın, hazırladığı bir video ile Red Bull Warm Up katılımcıları için evini sahneye dönüştürmenin ipuçlarını verdi.

"YETENEĞİ DOĞRU AKTARMAK PERFORMANS KADAR ÖNEMLİ"

Yeteneği doğru aktarmanın en az performansın başarısı kadar önemli olduğuna değinen Yargın, "Müziği yaparken olabildiğince 360 düşünebilmek önemli. Bu sanatçının yeteneğini geliştiriyor. Ben 10 yıl önce Tokat isimli klibimi kendim çekmiştim, maliyetim çok azdı, ama işi hikayeleştirme yöntemim çok sevilmişti. Bu ve benzeri tecrübelerimi sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

"İMAJINIZI DOĞALLIK ÜZERİNE KURUN"

Yargın, "Sesiniz ne kadar güzel olursa olsun, o sesi doğru yansıtabilmek çok önemli. Elinizde kısıtlı imkanlar olabilir. Ama onu ufak detaylarla doğru aktarmak mümkün. Videoların teknik yetersizlik sebebiyle arzu edildiği gibi olamadığından şikayet etmeyin. Bazen en iyisini yapmaktansa, hatasız yapmak daha işlevsel olandır. Yaratıcı bir fikir, hatasız bir şekilde aktarıldığı müddetçe insanlara dokunur. İmajınızı doğallık üzerine kurun. İmaj karşı tarafta uyandırdığınız her şeyi kapsar. Yola ilk çıktığınız noktadaki imajınız çok önemli" ifadelerini kullandı.

"YENİ İSİMLER İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Red Bull Warm Up ile müzik kariyerine başlayanların çok şanslı olduklarına vurgu yapan Emir Yargın, "Müzik bizlerin asla vazgeçemeyeceği bir şey. Bunu biz müzisyenlerden daha iyi kimse bilemez. Kaynaklarınızı doğru kullanarak kontrolü ele almanız çok önemli. Red Bull Warm Up sayesinde keşfedeceğimiz yeni isimler için çok heyecanlıyım" dedi.

Sanatçının katılımcılar için ipuçlarını sıraladığı videonun tamamına Red Bull'un internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: DHA