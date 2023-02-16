Emir Yazici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Yazici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Yazici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Yazici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Yazici 24 Haziran 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emir Yazıcı şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Yazici Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Yazici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emir Yazici'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Yazici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Yazici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emir Yazici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Yazici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U19

4 Ağu 2021 yılında Karagümrük

18 Ocak 2022 yılında Kuşadasıspor

30 Haziran 2022 yılında Karagümrük

12 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

9 Ocak 2023 yılında Karagümrük

12 Ocak 2023 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2023 yılında Karagümrük

Emir Yazici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Yazici şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Besiktas JK (2014), Seyrantepe Ofspor (2014-2015), 1461 Trabzon (2015-2016), Trabzonspor (2016-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.