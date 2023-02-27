Emir Zogaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Zogaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Emir Zogaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emir Zogaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.