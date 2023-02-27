Emir Zogaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Zogaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Zogaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emir Zogaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emir Zogaj {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emir Zogaj Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına - tarihinde katılmıştır. Emir Zogaj'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emir Zogaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emir Zogaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emir Zogaj şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.