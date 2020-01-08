Emirates ve Flydubai, Bağdat uçuşlarını iptal etti

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates ve Flydubai hava yolu şirketleri, İran'ın ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara yaptığı saldırı nedeniyle Bağdat uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates ve Flydubai hava yolu şirketleri, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırısı sonucu Bağdat'a seferleri iptal ettiğini açıkladı. Emirates'ten yapılan açıklamada, "Emirates EK 943 uçuşu (Dubai'den Bağdat'a), EK 944 uçuşu (Bağdat'tan Dubai'ye) 8 Ocak'ta gerçekleştirilecek uçuşlar saldırı nedeniyle iptal edildi. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve uçuşlarımızla ilgili olarak ilgili hükümet yetkilileri ile yakın temas halindeyiz, gerekirse ilave değişiklikler yapacağız. Her zaman olduğu gibi yolcularımızın, mürettebatımızın ve uçaklarımızın güvenliği bir numaralı önceliğimizdir ve taviz verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Flydubai de "Bugün Bağdat uçuşu iptal edildi. Etkilenen yolcularla doğrudan iletişime geçiyoruz. Bu sabah Basra ve Necef'e seferlerimiz devam edecek. İlgili makamlarla irtibat kuruyoruz ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: İHA