Emircan Aytekin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emircan Aytekin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emircan Aytekin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emircan Aytekin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emircan Aytekin 4 Temmuz 2004 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emircan Aytekin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emircan Aytekin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Artvin Hopaspor futbol takımında oynamaktadır. Artvin Hopaspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emircan Aytekin'nin Artvin Hopaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emircan Aytekin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emircan Aytekin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emircan Aytekin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emircan Aytekin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2022 yılında Artvin Hopaspor

Emircan Aytekin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emircan Aytekin şuan Artvin Hopaspor takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

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