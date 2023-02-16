Emircan Koku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emircan Koku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emircan Koku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emircan Koku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emircan Koku 27 Nisan 2001 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emircan Koku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emircan Koku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emircan Koku'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emircan Koku Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eckoku/

Emircan Koku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emircan Koku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emircan Koku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emircan Koku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hatayspor U19

5 Ekim 2020 yılında İskenderun FK

10 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2021 yılında V. Bornova FK

19 Kasım 2021 yılında B. Yeşilova

28 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Emircan Koku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emircan Koku şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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