Emirdağ’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde seyir halinde bulunan motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesinden Yunak ilçesi istikametine doğru giden Mehmet Ş. yönetimindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada Mehmet Ş. ile yolcu olarak bulunan Kadir Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA