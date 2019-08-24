Emirdağlılar Vakfı’ndan ‘Dünya Emirdağlılar Günü’ etkinliği kararı

Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı istişare toplantısında, ileri bir tarihte "Dünya Emirdağlılar Günü" etkinliği" yapılması kararlaştırıldı.

Düzenlenen toplantıya; Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, gazeteci-yazar Vedat Alp, Eskişehir'deki Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Mehmet Kahya, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Emirdağ İlçesi Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Akın katıldılar. Düzenlenen toplantıda: Emirdağ ve Emirdağlıların yurt içi ve yurt dışı sorunlarına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Bu tür çalıştayların; devamını getirilmesine, istişareler sonucunda karar verildi.

Toplantıda konuşan Vakıf Başkan Vekili Mehmet Kahya, "Amacımız, Dünyadaki bütün Emirdağlıları bir çatı altında toplamak ve birleştirmektir. Bunun için gerekli olan her türlü çabayı göstereceğiz. Toplantıya katılım sağlayan STK ve idari temsilcilerimize teşekkürü borç biliriz" dedi.

Afyon Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da yaptığı açıklamada, "Tüm dünyadaki Emirdağlıların bir çatı altında birleşmesi ve kaynaşması için tüm gayretlerimi göstereceğim. Düzenlenecek olan "Dünya Emirdağlılar Günü" etkinliği için bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırım" dedi.

Koyuncu, "Göreve geldiğinden bu tarafa yaptığı çalışmaları ve yapacağı projeleri" anlattı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, gazeteci - yazar Vedat Alp, "Emirdağlıların birleşmesi, kaynaşması için tüm gayret ve çalışmaları göstereceklerini açıkladılar.

Kaynak: İHA