Emirgan Korusu'ndaki yangına ilişkin dikkat çeken görüntü!

Dün akşam saatlerinde Emirgan Korusu’ndaki İspark Yat Limanı’na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda yangın çıkmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda yangına çevreden atılan işaret fişeğinin sebep olduğu tespit edilmişti. İşaret fişeğini atan Vahap Ç. gözaltına alınmıştı.

Yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde işaret fişeğinin atıldığı ve ağaçların üzerine düştüğü anlar yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

16 Ağustos Pazar günü Sarıyer Emirgan Korusu’nda saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Ağaçların yandığını görenler vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

İtfaiye ekipleri, Emirgan Korusu'nun sahile bakan bölümünde, nedeni henüz belirlenemeyen küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yapmıştı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştu

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sosyal medya hesabında Emirgan Korusu'nda çıkan yangın ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti.

"Sarıyerimizin yeşil köşesi, biricik Emirgan Korusu'nda itfaiye ekiplerinin müdahale edip söndürdüğü yangın hepimizi çok korkuttu. Yangının sebebini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli şekilde araştırıyoruz, konunun takipçisi olacağız. Hepimize çok geçmiş olsun."