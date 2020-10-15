Emirgan sahilinde intihar girişimi! Erkek arkadaşıyla tartışıp denize atladı
Emirgan sahilinde A.Ö. isimli bir kız, sahilde erkek arkadaşıyla yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma sonucu denize atladı. Kızın boğulduğunu gören çocuk ise denize atlayıp kızı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri iskeleye çıkan kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.
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