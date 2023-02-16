Emirhan Cavus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Cavus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Cavus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Cavus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Cavus 13 Ekim 2002 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emirhan Çavuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Cavus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini My Team yapmaktadır. Emirhan Cavus, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Emirhan Cavus'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Cavus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Cavus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emirhan Cavus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Cavus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

Emirhan Cavus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Cavus şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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