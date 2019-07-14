Emirhan Civelek Kayserispor’da
İstikbal Mobilya Kayserispor Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmî internet sitesinde transfer şu şekilde duyuruldu:
"İstikbal Mobilya Kayserisporumuz, Galatasaray'da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz."
Kaynak: İHA
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