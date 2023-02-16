Emirhan Gurler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Gurler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Gurler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Gurler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Gurler 21 Şubat 2003 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Gurler Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emirhan Gurler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Gurler'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Gurler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Gurler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emirhan Gurler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Gurler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Emirhan Gurler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Gurler şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Emirhan Gurler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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