Emirhan İlkhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan İlkhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emirhan İlkhan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emirhan İlkhan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emirhan İlkhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan İlkhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan İlkhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan İlkhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan İlkhan 1 Haziran 2004 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emirhan İlkhan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan İlkhan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Emirhan İlkhan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emirhan İlkhan'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan İlkhan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ilkhan26

http://www.instagram.com/ilkhan26/

Emirhan İlkhanboyu ve yaşı kaç

Emirhan İlkhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan İlkhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emirhan İlkhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan İlkhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Beşiktaş U16

4 Ağu 2020 yılında Beşiktaş U19

3 Ocak 2022 yılında Beşiktaş

8 Ağu 2022 yılında Torino

31 Ocak 2023 yılında Sampdoria

30 Haziran 2023 yılında Torino

Emirhan İlkhan kimdir

Emirhan İlkhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan İlkhan şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Florya 1923 Spor (2013-2014), Besiktas JK (2014-2022)

Emirhan İlkhan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 20 numaralı formasıyla 25 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emirhan İlkhan nereli

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