Emirhan Karagulle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Karagulle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Karagulle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Karagulle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Karagulle 6 Ağu 2001 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Karagulle Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emirhan Karagulle, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Karagulle'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Karagulle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Karagulle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emirhan Karagulle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Karagulle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2019 yılında Tekirdağspor

9 Ocak 2020 yılında Lüleburgazspor

3 Haziran 2021 yılında Erzincan Ulalar

7 Eylül 2021 yılında 24 Erzincanspor

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Emirhan Karagulle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Karagulle şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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