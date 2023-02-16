Emirhan Kayalar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Kayalar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Kayalar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Kayalar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Kayalar 2 Ağu 1999 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Kayalar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emirhan Kayalar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Kayalar'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Kayalar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emirhankayalar/

Haberin Devamı

Emirhan Kayalar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Kayalar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emirhan Kayalar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Kayalar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2017 yılında Y. Malatya U21

18 Ocak 2019 yılında Pütürge Bld

20 Eylül 2019 yılında Malatya İY

25 Ocak 2022 yılında Bursa Yıldırım

Emirhan Kayalar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Kayalar şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yeni Malatyaspor (2011-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.