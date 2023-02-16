Emirhan Koca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Koca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Koca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Koca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Koca 3 Nisan 2001 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Koca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emirhan Koca, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Koca'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Koca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Koca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emirhan Koca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Koca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2018 yılında Samsunspor U19

16 Ağu 2019 yılında Erbaaspor

10 Ocak 2020 yılında Samsunspor U19

30 Ağu 2021 yılında Sarıyer

26 Temmuz 2022 yılında Eynesil Bld

Emirhan Koca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Koca şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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