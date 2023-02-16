Emirhan Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emirhan Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emirhan Korkmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emirhan Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Korkmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Korkmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Korkmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Korkmaz 21 Eylül 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Korkmaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emirhan Korkmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Korkmaz'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Korkmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emirhaankorkmaaz/

Emirhan Korkmazboyu ve yaşı kaç

Emirhan Korkmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Korkmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Emirhan Korkmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Korkmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2013 yılında Bilinmiyor

12 Eylül 2014 yılında Beylerbeyi Alt

10 Ağu 2017 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2019 yılında İstanbul U19

4 Ağu 2020 yılında İstanbulspor

11 Eylül 2020 yılında Karaköprü Bld

30 Haziran 2021 yılında İstanbulspor

1 Temmuz 2021 yılında Şanlıurfaspor

12 Ocak 2022 yılında Karaköprü Bld

30 Haziran 2022 yılında Şanlıurfaspor

1 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

31 Mayıs 2023 yılında Şanlıurfaspor

Emirhan Korkmaz kimdir

Emirhan Korkmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Korkmaz şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Emirhan Korkmaz nereli

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