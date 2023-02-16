Emirhan Ozyasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Ozyasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Ozyasar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Ozyasar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Ozyasar 14 Mart 2001 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Emirhan Özyaşar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Ozyasar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Life Football yapmaktadır. Emirhan Ozyasar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Emirhan Ozyasar'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Ozyasar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Ozyasar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emirhan Ozyasar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Ozyasar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Gaziantepspor

30 Ocak 2019 yılında Altınordu

31 Ocak 2019 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2019 yılında Altınordu

20 Ağu 2019 yılında Niğde Anadolu

3 Ağu 2020 yılında Altınordu

10 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

3 Ağu 2021 yılında Turgutluspor

Emirhan Ozyasar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Ozyasar şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Emirhan Ozyasar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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