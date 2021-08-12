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Emirhan Yalçın kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, nasıl öldü?

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Emirhan Yalçın hayatını kaybetti. Bunun üzerine Emirhan Yalçın kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, nasıl öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Emirhan Yalçın kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, nasıl öldü?

Edinilen bilgilere göre Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu olduğu belirlenen bir grup ile Türk vatandaşlar arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emirhan Yalçın kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar Emirhan Yalçın kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, nasıl öldü? sorularına yanıt arıyor. 

EMİRHAN YALÇIN KİMDİR? NERELİ? ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ?

Emirhan Yalçın 18 yaşındaydı ve 10 Ağustos Salı günü Ankara'nın Altındağ'ın ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'nde bulunan parkta arkadaşı  Ali Yasin Güler ile oturuyordu. Daha sonra Suriye uyruklu olan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla, Emirhan Yalçın'ı ve Ali Yasin Güler'i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.  Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Emirhan Yalçın kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, nasıl öldü?

Göğsünden bıçak darbesi alan ve ağır yaralanan  Emirhan Yalçın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Yasin Güler ise  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altın alındı. Ancak Emirhan Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emirhan gibi olayda yaralanan  Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

Emirhan Yalçın kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, nasıl öldü?

Kavgaya karışan Yahya Abdo ile akrabası Muhammed Abdo, ise polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanmasının ardından savcılıkta ifade verdi. Daha sonra ise şüpheliler  'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan iki grubun parkta otururken birbirlerine bakarak laf atmaları üzerine başladığı belirtildi.  Emirhan Yalçın ise  Çubuk ilçesindeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşları arasında Çubuk Belediyesi Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emirhan'ın babası Osman Yalçın zorlukla ayakta durduğu görülürken acılı baba oğlunun tabutuna sarılarak,Oğlum beni neden bıraktın?" diyerek gözyaşı döktü. 

Ayrıca cenaze törenine  İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı  ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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