Emiroğlu: “Ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştirmeliyiz”

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, bilgiye her zaman ulaşılabilineceğini, önemli olanın kendisine ve çevresine saygısı olan doğru, düzgün, kendisi bir birey olan, ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Silifke'de, 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, Atayurt Ortaokulu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Öğrencilerin konuşmalar yapıp, şiirler okuduğu, müzik dinletisi ve folklor gösterileri sunduğu programda, Silifke Belediyesi Halkoyunları ekibi de folklor gösterisi sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Silifke genelindeki okul, öğrenci ve servisler hakkında bilgi vererek, yeni eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde geçmesini diledi, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.

"Çocuklar hiçbir zaman yalan söylemez" diyen Kaymakam Ersin Emiroğlu, "Hiçbir zaman doğruyu söylemekten vazgeçmeyin. Hiç kimse size bir zarar veremez. Daima doğruları konuşun. Bu okullar size bilgiyi ve bilimi öğretir ama asıl olan bu okullar ailelerinizle birlikte sizlere doğruyu söylemeyi, birey olmayı, sevgiyi, muhabbeti, saygıyı öğretirse birer eğitim camiası olacaktır" dedi.

Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Emiroğlu, "Gerçekten de bizler burada yetişen bu çocuklar gibi doğru, düzgün, kendisi bir birey olan ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştirmeliyiz. Kendini seven, kendisine öz saygısı olan insanlar ancak başkalarını severler ve saygı duyarlar. Öncelikle çocuklarımıza bunları vermek zorundayız. Bilim, bilgi onlar muhakkak olacaktır, öğrenilecektir. Bu gün istediğiniz bilgiye elinizdeki telefon ve tabletler gibi her şeyden ulaşabiliyorsunuz. Ama insani duygulara, insanı insan yapan hasletlere, maalesef azaldığı için meziyetmiş gibi görülen değerlerimize ancak ailede ve okullarda ulaşılabilir. Bizim birinci önceliğimiz bu olmalıdır. Çocuklarımıza insan olmayı öğretmeliyiz, gönle girmeyi öğretmeliyiz. Eğer gönle girmeyi bilirlerse çok zengin olacaklar. Eğer gönüllerde bir taht kurabilirlerse hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar dünyanın en zengini olacaklar. Ben buna inanıyorum. Bu duygularla da öğretmenlerimin, emek sarf eden bütün eğitimcilerin yöneticilerimin, çocukları eğiteceğini, bu yolda birey olarak bu vatana, millete, ailesine, çevresine faydalı kişiler olarak yetiştireceğine olan inancım sonsuz. Bu gün burada özgürlük içerisinde, hür bir vaziyette, bu coğrafyada şu töreni gerçekleştirmemize vesile olan başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, eğitim şehitlerimizi ve bütün bu vatan işin kanını yere dökmüş olan şehitlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Eğitim yılımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Programın ardından Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, öğrencilerle birlikte Atayurt Ortaokulu bahçesine fidan dikti.

İlköğretim Haftası kutlama programına Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Enes Buğra Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Bülent Keskinsoy, daire müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA