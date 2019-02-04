EMITT 2019’da Mersin rüzgarı

EMITT 2019 Fuarı'nda palmiyeler şehri Mersin'in standı, yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı misafir etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, fuarın ilk günden bu yana yoğun ilgi gören Mersin standı binlerce misafiri ağırladı. Tarihi, turistik, yöresel değerlerin tanıtıldığı Mersin standı, fuara adeta damga vurdu.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından firmaları, belediyeleri aynı platformda bir araya getiren ve bu yıl 94 ülkeden bin 100 ana ve alt firmalarla birlikte 5 binden fazla firmanın katıldığı fuarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi de yerini alarak Mersin'i dünya ülkelerine tanıttı.

En kapsamlı stant Mersin standı

Bu yıl rekor seviyede yabancı katılımcıyı ağırlayan fuarda Hindistan, Japonya, Rusya, Filipinler, Moğolistan, İran, Çin, Singapur ve daha pek çok ülkeden gelen katılımcılar, Mersin standını ziyaret etti. Stantta Mersin'in konumu ve tarihi özellikleri hakkında bilgi alan misafirler, Türkiye'de keşfetmek için kendilerine yeni bir rota daha belirledi. İstanbul'da yaşayan Mersinliler de standı ziyaret ederek, Mersin'e olan özlemlerini giderdi.

"Mersin atılım yapmış"

Fuara katılarak Mersin standını gezen Ali Esmer, "Mersin standını görünce kendi kendime, "Mersin bu yıl atılım yapmış" dedim. Standı oldukça geniş tutmuşlar. Hem yöreyi tanıtan özellikler var hem de kitaplar var. Sayısı oldukça fazla. Kitaplara da talip oldum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni arayınca gönderebiliyorlarmış. İlk fırsatta arayıp kitapları kendi kütüphaneme kazandırmak istiyorum. Yöreyi tanıtan, gelenekleri, görenekleri gösteren belge, kitap gibi materyaller benim daha çok dikkatimi çekiyor. Dolayısıyla bu açıdan Mersin standı en çok dikkatimi çeken stant oldu" dedi.

Standı ziyaret eden ve VR Mersin'i inceleyerek, Mersin'i sanal ortamda gezen katılımcılar ise kentin güzelliklerinin teknoloji ile buluşarak sanal ortamda yer aldığı projeyi oldukça beğendi.

Kaynak: İHA