EMİTT'te yağlı güreş gösterisi ilgi gördü

EDİRNE (AA) - EMİTT 23. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda sergilenen yağlı güreş gösterisi yoğun ilgi gördü.

Edirne Valiliği himayesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda belediye, borsa, oda ve Trakya Kalkınma Ajansı katkılarıyla İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi 5'inci holde yerini alan Edirne tanıtım standında kentin pek çok tarihi, kültürel ve mutfak kültürleri tanıtılmaya devam ediyor.



Stantta pek çok kültürel mirasın tanıtımı yanı sıra Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gösterileri de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da fuardaki yerini aldığını anımsattı.

Edirne'nin Osmanlı bakiyesi kültürel miraslarının, eşsiz tatlarının ve renkli kültürünün kendi kendini öne çıkaran bir özellikte olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tek bir cümleyle özetlememiz gerekirse Edirne EMİTT'e damgasını vurmuştur. İlk günden itibaren büyük ilgi gören stant fuarın gözdesiydi. Osmanlı'nın göz bebeği Edirne öylesine büyülü bir şehirki, gelenleri büyülediği gibi İstanbul'a taşıdığımız Edirne'de yine büyülemeye yetti.

Özellikle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni tanıttığımız güreş gösterileri adeta Kırkpınar'ın yiğitliğini, davul ve zurna cengaverliği, peşrev ile ahlak ve saygıyı, dostluk ve centilmenliği sergiledik. Kırkpınar'ın sadece bir güreş olmadığını gösterdik. Edirne sadece bir kent değildir Edirne içine alan ve kucaklayan bir şehirdir. Bunu bir kez daha gösterdik. Görmeyenlerin can atarak en kısa sürede geleceği bir şehrin varlığını bu fuarda da göstermiş olduk."

Fuar yarın sona erecek.

Kaynak: AA