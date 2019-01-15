EMKO üyelerinden Başkan Koca’ya teşekkür ziyareti

Kütahya'nın tek kadın Kooperatifi (EMKO) üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Koca'yı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür ettiler.

Üye sayısı 300'ü geçen Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO), Emet Belediyesi'nin destekleri ile yaklaşık 5 senedir sürdürdüğü üretimlerini, geçen yıl kooperatif kurarak geliştirmişlerdi. Belediye önderliğinde kurulan kooperatifleri ile ürünlerini daha geniş pazarlara sunma ve etkin pazarlama imkanına kavuşan kadınlarımız, destekleri için Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya teşekkür ederek çini vazo takdim ettiler.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, yaptığı açıklamada, "Bizler 9 yıl önce Emet belediyemizce ya tutarsa halk pazarını kurduk. Burada Emet'li bayanlar el emeği ürünlerini satıyorlardı. Altyapıyı bu şekilde oluşturduk. Daha sonra Halk Eğitim çinicilik kursu açtı. Çinicilik kursundaki eğitim bittikten sonra bayanlarımız bu işi öğrenmişti. Bu bayanlarımızın öğrendiklerini geliştirmek gerekiyordu.Bundan sonrasında biz Emet Belediyesi olarak bayanlarımıza fırınlarımızı aldık. Belediye olarak her türlü katkıyı sağladık, yer verdik, her türlü masrafı Emet Belediyemize aitti. Bu bayanlar burada çığ gibi büyüdüler, bunun devamında da kooperatifi oluşturduk. Emet belediyesi olarak katkı verdik ve Kütahya'da ilk kadın kooperatifini kurduk. Bu kooperatife şu anda çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren yaklaşık 300 tane Emet'li kadınlarımız üye. Yaptıkları el işlerini, çinilerini değerlendiriyorlar. Bizler elimizden geldiğince Belediye olarak destek vermeye devam edeceğiz. Yaptıkları bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA