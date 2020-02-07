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Emlak Konut GYO, 550 milyon TL kredi kullandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı toplam 550 milyon TL kredi kullandığını duyurdu.Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz...

Emlak Konut GYO, 550 milyon TL kredi kullandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı toplam 550 milyon TL kredi kullandığını duyurdu.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz tarafından 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı olmak üzere toplam 550 milyon TL kredi kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA



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