Emlak Konut GYO refinansman amaçlı kredi kullandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO, 1,3 milyar lira tutarlı refinansman kredisi temin etti.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz refinansman amaçlı 1 milyar 321 milyon 592 bin 4,07 TL tutarlı kredi kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA