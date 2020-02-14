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Emlak Konut GYO refinansman amaçlı kredi kullandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO, 1,3 milyar lira tutarlı refinansman kredisi temin etti.Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz refinansman amaçlı 1 milyar 321 milyon 592 bin 4,07 TL tutarlı kredi kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Emlak Konut GYO refinansman amaçlı kredi kullandı

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO, 1,3 milyar lira tutarlı refinansman kredisi temin etti.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz refinansman amaçlı 1 milyar 321 milyon 592 bin 4,07 TL tutarlı kredi kullanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA




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