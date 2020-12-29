Emlak vergisi ne kadar oldu 2021? | Emlak vergisi 2021 zam oranı

Yeni yıla sayılı günler kala, çeşitli sektörlerdeki zam oranları da belli olmaya başladı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yayımlanan tebliğ ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisi kapsamında yenş yılda ödenecek tutarlar da kamuoyu ğile paylaşıldı. Peki Emlak vergisi ne kadar oldu 2021? İşte Emlak vergisi 2021 zam oranı ve tüm detaylar...

EMLAK VERGİSİ NE KADAR OLDU 2021? | EMLAK VERGİSİ 2021 ZAM ORANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile emlak ve motorlu taşıtlar vergisinde rakamlar yayınlandı. 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

İki taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk tutarı, mayıs ayı sonuna yani 31.05.2020 tarihine kadar, ikinci taksit ise kasım ayının sonuna yani 30.11.2020 tarihine kadar ödenebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.

Eğer alıcı evi 2020 yılında aldıysa 2021 yılında vergi ödemek zorunda, 2021'de satışı gerçekleştirilen konutlar için ise bu durum satıcıya ait.

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, adından da anlaşılacağı üzere yaşanılan bina, arsa, arazi, veya iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından dolayı alınan vergi türüdür. Buna göre Türkiye sınırları içinde bulunan taşınmaz mal varlıkları için 1319 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda devlete belirli tutarda vergi ödenmesi gerekmektedir. Ancak emlak vergisinin arazi ve bina vergisi olmak üzere iki farklı türü olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Ayrıca emlak vergisi, vatandaşların gelirine ya da maddi durumuna göre değişkenlik göstermediğini de belirtmekte yarar var. Çünkü başta da belirttiğimiz gibi emlak vergisi, vatandaş olmanın getirdiği bir sorumluluktur. Dolayısıyla maddi duruma bağlı olmaksızın mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan emlak vergisinin süreklilik arz ettiği bilgisini ve vermiş olalım. Peki bu ne anlama geliyor? Emlak vergisi ödemekle yükümlü olan herkes, her yıl bu vergiyi ödemek durumundadır. Yani tek seferlik değil, yıllık olarak tekrarlanan bir vergidir.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN, NASIL ÖDENİR?

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahipleri emlak mükellefleridir. Her ikisi de yoksa, bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler emlak vergisi mükellefidir. İntifa hakkı, bir kişiye eşya üzerinde, eşyanın amacı doğrultusunda, sınırsız faydalanma imkanı sağlayan bir haktır.

Emlak vergisi, servete dayalı olarak arsa, arazi ve binalarla ilgili tahsil edilen bir vergidir. Taşınmaz malın özelliklerine bağlı olarak farklı kriterler söz konusu olur ve farklı miktarda ücret ödenir. Hesap kriterlerine ve gayrimenkulün özelliklerine göre hesap yapılmasının arından şahsın ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi tutarı belli olur. Bedel, taşınmaz malın resmi değerine dayanarak hesaplanmaktadır. Konut türüne bağlı olarak evin değeri üstünden, büyük şehir belediyelerinde 1000’de 2, belediyelerde binde 1 şeklinde hesaplanır.

Şahsın ödemekle yükümlü olduğu yıllık emlak vergisi bedeli tek seferde veya iki taksit halinde ödenebilir. 2019 yılı için taksit tarihleri şu şekildedir:

Birinci taksit: 01 Mart 2019 – 03 Mayıs 2019

İkinci taksit: 01 Kasım 2019 – 30 Kasım 2019

Bu dönemler içerisinde ödeme yapılmadığı durumda gecikme zammı uygulanır. Bu zammın oranı aylık yüzde 40’tır.

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılmaktadır. Gayrimenkulün bir başka şehirde bulunması halinde ise, ödemeler tüm belediyelerden yapılabilir. Ödemeler direkt olarak belediyeye yapılacaksa; mükellef, kimlik belgesiyle birlikte tahsilat veznelerine başvurup ödemesini yapabilmektedir. Emlak vergisi ödemeleri PTT ve banka kanalıyla da yapılabilmektedir.

Emlak vergisi internetten de ödenebilmektedir. İnternetten ödeme yapmak için vatandaşların, ikamet ettikleri belediyelerin sitelerinden e-belediye sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ödemeler kredi kartıyla internet şubesinden de yapılabilmektedir.

Online vergi ödeme işlemleri Bireysel ya da Kurumsal İnternet Şubesi'nden Devlet/Vergi adımından yapılabilmektedir. Vergi ödemeleri internetten yapılarak hem zamandan hem de vergi dairesi için harcanılan ulaşım ve diğer masraflardan tasarruf edilebilmektedir. Ayrıca vergilerini internetten ödemek isteyenlere bankalar, birçok taksit ve kampanya imkanı sunmaktadır.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Emlak vergisi için her mükellef farklı oran ve bedellerde vergi ödemektedir. Büyükşehirde yüzde 100 artırımlı bir vergi söz konusudur. Kanunen evlerin emlak vergisi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2; büyükşehir olmayan belediyelerde ise binde 1 olarak hesaplanmaktadır.

İşyeri ve dükkân emlak vergisi oranı Büyükşehir'de binde 4; diğer belediyelerde ise binde 2 olarak uygulanmaktadır.

Büyükşehir'deki bir arazinin vergi oranı binde 2, diğer belediyelerde bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehir'deki bir arsanın vergi oranı binde 6, diğer belediyelerde bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile hesaplanmaktadır.

EMLAK VERGİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi müracaatı için taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeyi ziyaret ederek başvurunuzu gerçekleştirmeniz mümkündür. Emlak vergisi ödeyecek mükelleflerin bunun yanı sıra belediyelerden alınan formu da doldurması gerekmektedir.

Müracaat için gereken belgeler şu şekildedir:

Tapu fotokopisi

Bina için yapı kullanma izni fotokopisi

Binanın adresi (mahalle, sokak ve kapı numarası)

Mükellefin ikamet ve arsa işyeri adresi

Mükellefin Vergi numarası ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Emlak vergisinden muafiyet de söz konusu. İşte emlak vergisinden muaf olanlar;

Geliri olmadığını beyan eden kişiler,

Sadece sosyal güvenlik kurumlarından aylık alanlar,

Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimler brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla sahip oldukları evler için emlak vergisi ödemeden muaf oluyor.