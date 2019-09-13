Emlak yatırımı için okula yakın evler tercih ediliyor

İSTANBUL (AA) - Zingat.com, okula yakın ev aramalarının arttığını bildirdi.

Zingat.com açıklamasına göre, birikimini emlak yatırımı yaparak değerlendirmeyi planlayanların düzenli kira geliri elde etmek amacıyla kiralama sirkülasyonu yüksek bölgelere yönelmesi, okula yakın emlak pazarını canlı tutmaya devam ediyor.

Okula yakın satılık ve kiralık ev arayışına giren aileler için Zingat Okullar uygulaması ile bu zorlu sürece katkı sağlayan platform, kiralama ve satış oranlarının yükseldiği bir dönem içerisinde bulunulduğuna işaret etti.

Zingat.com, okula yakın ev aramalarının arttığını bildirdi. Kira getirisi avantajından yararlanma talebi olan okula yakın evlere yönelen yatırımcılar, satın aldıkları evleri kısa sürede kiracı bulma imkânı sunmasının yanı sıra konut satışında da alıcı bulmakta zorlanmıyor.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise yakını ev satın alan yatırımcıların tercihi 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler olurken, uzun süreli kiralama yapabiliyor ve daha yüksek kira geliri elde edebiliyor.

Emlak yatırımında üniversite yakını daireleri tercih eden yatırımcılar ise seçimlerini 1+0, 1+1, 2+1 ve eşyalı konutlardan yana kullanıyor. Böylelikle daha düşük bütçelerle sahip oldukları dairelerden üniversitelerin açık olduğu 10 ay boyunca düzenli kira geliri kazanabiliyorlar.

Metrekare, oda sayısı, eşyalı olması gibi iç özellikler nedeniyle kiralama rakamları üniversiteye mesafelerine ve bulundukları bölgenin kiralık daire fiyat ortalamasına göre değişiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kayhan, okula yakın evlerin yıllar içerisinde değerine değer katacak bir emlak yatırımı olduğunu vurguladı.

Okul çevresindeki evlerin toplu ulaşıma yakınlık, park olanağı, alışveriş alternatifleri, otopark gibi avantajları beraberinde getirdiğini belirten Kayhan, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar okula yakın evlerin değerinin her yıl prim kazanmasını sağlıyor. Kiraya verme veya satışa çıkarma planında da bu işlemi kısa zamanda ve yüksek fiyattan gerçekleştirme şansı artıyor. Zingat Okullar sayfamızda binlerce eğitim kurumuyla ilgili bilgi sahibi olunabilirken, okul çevresindeki güncel satılık ve kiralık emlak ilanları da listelenebiliyor. Zingat Okullar, bu yönüyle okula yakın kiralık ve satılık evleri bulmanın en kısa, kolay ve hızlı yolu olarak değerlendirebilir."

Kaynak: AA