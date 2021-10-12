Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu görev tanımı nedir, Emlakçı/Emlak Komisyoncusu ne iş yapar, Emlakçı/Emlak Komisyoncusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Emlakçı/Emlak Komisyoncusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Tanımı;

Emlakçı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ticari ve yasal prosedürlere göre kişi ve kurumlara emlak kiralama, satış vb. konularda aracılık etme, danışmanlık hizmetleri sunma ve konuyla ilgili tapu kadastro, belediye, noter ve vergi dairelerindeki resmi işlemleri takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Maaşları

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu maaşı ortalama aylık 3.180 - TL’dir. En düşük Emlakçı/Emlak Komisyoncusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.790- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Emlakçı/Emlak Komisyoncusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Ne İş Yapar?

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Saha (alan) çalışması yapmak,

b) Müşteri portföyünü (arz-talep yönünden) değerlendirmek,

c) Emlak kayıtlarını cins, tür, bölge ve fiyatlarına göre listelendirmek,

d) Pazarlama stratejisi oluşturmak,

e) Yazılı pazarlama teklifleri hazırlamak,

f) Tanıtım ve promosyon çalışmaları yapmak,

g) İlan verilecek emlakları belirlemek,

h) Alıcıya ve kiracıya tercihleri doğrultusunda seçenekler sunmak,

i) Satıcı ve kiraya verenler için pazarlama yetki sözleşmesi yapmak,

j) Kiracı ve alıcı için tellaliye sözleşmesi yapmak,

k) Emlakın satışına ve kiralanmasına yönelik alternatiflerde bulunma, taraflara satış öncesi ve sonrası vergi işlemleri konusunda bilgi verme, proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunma, Toplu konut yasası ve teşvikler konusunda müşteriye bilgi verme vb. gibi danışmanlık hizmeti işlemlerini yapmak,

l) Emlakın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesini sağlama, resmi işlemlerde kullanmak üzere müşteriden vekalet alma, belediyelerden emlak imar durumu belgesi alma, kiracıya ve alıcıya emlakın genel durumu ve genel giderleri konusunda bilgi verme, satış vaadi sözleşmesi yapma, müşterinin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlama vb.gibi pazarlama hizmeti işlemlerini yepmak,

m) Tapu kadastro, belediye, noter ve vergi dairelerinde resmi işlemleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Emlakçılar Ve Gayrimenkul Yöneticileri

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Emlakçı/Emlak Komisyoncusu mesleğinin meslek kodu 3334.01 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Emlakçı/Emlak Komisyoncusu maaşlarına ek sizlerde Emlakçı/Emlak Komisyoncusu mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?