Emlakçılardan belediyeye protesto

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki Büyükyoncalı Mahallesi'nde, 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılıp, tekrar tarla vasfına döneceği iddiası, emlakçılar ile Saray Belediyesi arasında anlaşmazlığa neden oldu. Bölgedeki bazı emlakçılar Saray Atatürk Meydanı'nda toplanarak, belediyeyi protesto etti.

Saray Belediyesi önünde toplanan onlarca esnaf, Büyükyoncalı Mahallesi'nde 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılıp tekrar tarla vasfına döndürüleceği iddiası üzerine belediyeyi protesto etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı protesto öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Kapaklı'dan Saray'a kadar tüm kontrol noktalarını kapatarak eyleme katılacak olan araçları tek tek durdurdu. Protesto öncesi polis ile emlakçılar arasında gerginlik yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Günhan, protestoda emlakçıları temsilen açıklama yapacak olan Ferhan Genç ile bir görüşme gerçekleştirerek protestonun kanunsuz olduğu yönünde uyarıda bulundu.

'BİRÇOK ESNAF VE YATIRIMCININ SATIŞ İŞLEMİ İPTAL OLDU'

Grup adına konuşan Ferhan Genç, gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Yapılan 31 Mart 2019 belediye başkanlığı seçimlerinden sonra, yeni seçilen belediye başkanımızın atamış olduğu imar müdürü ve personeli tarafından, Büyükyoncalı sınırları içerisinde yer alan imarlı ve ifrazlı arsaların alımı ve satımı için belediyeye bilgi amaçlı giden alıcı ve satıcılara, ilgili personel tarafından bu bölgede, 1999 yılından sonra yapılan ve günümüze kadar gelen bütün arsaların imar izninin bulunmadığı söylendi. Tarım arazisi niteliği taşıdığı, bu nedenle satın almasının uygun olmadığı, arsaların tekrar tarlaya dönüşeceği şeklinde bilgi verilmesi nedeniyle birçok esnaf ve yatırımcı arkadaşımızın satış işlemi iptal olmuştur" dedi.

'ANLAM VEREMİYORUZ'

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ile görüştüklerini dile getiren Ferhan Genç, "Haksız, anlamsız ve hukuksuz bir şekilde belediye tarafından yapılan bu uygulamanın, bu sözün yerine getirilmesini amaçladığını düşünmekte ve görmekteyiz. Yapılan bu haksız, hukuksuz davranışa karşı bölge esnafı ve yatırımcıları olarak bir araya gelip gerekli tepki ve hak arayışımızı göstermek zorunda bırakıldık. Bizler bölge esnafı ve yatırımcıları olarak ülkemize katma değer sağlarken bunun yanında bölgenin ve ilçenin de değerini artırdığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde ilçenin ve esnafın önemli gelir kaynaklarından olan gayrimenkul ticaretinin baltalanmasına gerçekten anlam veremiyoruz" diye konuştu.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Emlakçılar adına belediyeden talepte bulunan Genç, "Bu nedenlerle Saray Belediyesi tarafından hizmet ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde kişilere hukuka uygun ve eşitlik ilkesine göre hizmet verilmesini istiyoruz. Esnaf ve yatırımcıyla arasında ciddi mesafe ve problemler olan imar müdürünün görevden alınarak halkın ve esnafın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretebilecek yeni birinin görevlendirilmesini talep ediyoruz. Belediye personeli ve yöneticilerinin hukuka aykırı davranış ve söylemlerine son vermesini, belediye tarafından Büyükyoncalı Mahallesi imar sorununun ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak çözümlenmesini talep etmekteyiz" dedi.

Emlakçılar, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağılırken, Saray Belediyesi'nden ise protestoya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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DHA