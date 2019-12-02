Emmanuel Adebayor Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Beşiktaş yenilgisinin ardından Kayserispor'un yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, kulübü ile olan sözleşmesini feshettiğini söyledi. Adebayor, "Üzülerek söylemek istiyorum ki bu maç benim Kayserispor'daki son maçımdı. Kayserispor'dan ayrılıyorum." dedi. Bu durum yıldız futbolcu hakkında internette arama yapılmasına yol açtı. Birçok internet kullanıcısı Emmanuel Adebayor hakkında internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki Emmanuel Adebayor kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

EMMANUEL ADEBAYOR KİMDİR?

Emmanuel Adebayor 26 Şubat 1984 tarihinde Togo'da dünyaya geldi. 1994-99 yılları arasında Sporting Club de Lomé altyapısında forma giyerek kariyerine başlayan Adebayor, ilk profesyonel sözleşmesini 2001 senesinde Metz ile imzaladı. 2001-03 yılları arasında Metz formasını giyen Adebayor, 44 maça çıktı ve 15 kez rakip ağları havalandırdı.

2003-06 arasında 78 maça çıktığı Monaco'ya 18 golle katkıda bulundu. 2006 senesinde Arsenal'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 2009 senesinde kadar forma giydiği bu takımda 104 maçta 46 gol buldu.

2009 senesinde Arsenal'den Manchester City'e transfer olan Adebayor, 34 maçta 15 gol attı ve 2011 senesine Real Madrid'e kiralık olarak verildi. Bir sezon Real Madrid'e oynadıktan sonra (14 maç, 5 gol) 2012'de Tottenham'a kiralandı. (33 maç, 17 gol) Bir sezon sonra Tottenham ile sözleşme imzalayarak kulübün futbolcusu oldu. 2012-15 yılları arasında forma giydiği Tottenham'da 59 maça çıkan Adebayor 18 gol buldu.

2015-17 arasında Crystal Palace'de 12 maçta 1 gol attı. 2017 sezonunda Başakşehir'e transfer oldu.

26 Ağustos 2019'da Adebayor, bir yıllık sözleşme ile Kayserispor'a katıldı.

Beşiktaş-Kayserispor maçında aldıkları yenilgi sonrası Emmanuel Adebayor, kulübü ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı.