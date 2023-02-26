Emmanuel Adu Siaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Adu Siaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Adu Siaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Adu Siaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Adu Siaw 8 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Adu Siaw Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Adu Siaw'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Adu Siaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Adu Siaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Adu Siaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Adu Siaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ekim 2020 yılında FC Samartex

Emmanuel Adu Siaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Adu Siaw şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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