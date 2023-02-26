Emmanuel Agyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Agyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Agyei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Agyei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Agyei 3 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Agyei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Agyei'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Agyei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Agyei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Agyei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Agyei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Agyei şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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