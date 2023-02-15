Emmanuel Agyeman Duah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Agyeman Duah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Agyeman Duah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Agyeman Duah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emmanuel Agyeman Duah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Agyeman Duah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Agyeman Duah

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Agyeman Duah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Agyeman Duah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Agyeman Duah 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Agyeman Duah Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I&D GLOBAL SPORTS MGMT yapmaktadır. Emmanuel Agyeman Duah, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Agyeman Duah'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Agyeman Duahboyu ve yaşı kaç

Emmanuel Agyeman Duah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Agyeman Duah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Emmanuel Agyeman Duah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Agyeman Duah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2021 yılında Hammarby TFF

15 Temmuz 2022 yılında AFC Eskilstuna

Emmanuel Agyeman Duah kimdir

Emmanuel Agyeman Duah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Agyeman Duah şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Emmanuel Agyeman Duah nereli

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