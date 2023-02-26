Emmanuel Akesseh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Akesseh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Akesseh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Akesseh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Akesseh 2 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Akesseh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Akesseh'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Akesseh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Akesseh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmanuel Akesseh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Akesseh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Akesseh şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.