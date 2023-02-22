Emmanuel Ampiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ampiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ampiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Ampiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Ampiah 4 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Ampiah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Ampiah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ampiah'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Ampiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Ampiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Ampiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Ampiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Delta Force

8 Ağustos 2019 yılında Enyimba Aba

1 Eylül 2022 yılında Rivers United

Emmanuel Ampiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Ampiah şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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